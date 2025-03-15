Kocaeli’nin Gebze ilçesinde boya imalathanesinde başlayan yangın, sunta imalathanesine sıçradı, alevler 2 saate kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Balçık Mahallesi 3243 Sokak’ta bulunan boya imalathanesinde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan tarafta bulunan sunta imalathanesine sıçradı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Olay sebebiyle 2 imalathanede ciddi hasar oluştu, forklift ve kamyonetin de yandığı öğrenildi. Soğutma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.