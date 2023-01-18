Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, H.S. isimli şüpheliyi, sokak üzerinde çeşitli eşyaları çalarken yakalandı. Şahıs üzerinde yapılan armalarda; 2 musluk vanası, 4 musluk hortumu, 3 musluk bataryası, 5 kapı kilit göbeği, muhtelif hurda vida malzemeleri, 3 keser, çeşitli boyutlarda çivi, 2 harç karma aparatı, boya süzgeci, 1 saç ısıtma makinesi, 4 rulo sapı, 3 kapı kolu, 1 araç krikosu, 1 sıva tablası, 1 kg sıva harcı, 6 sıva malası, 14 muhtelif giysi, 6 çift ayakkabı ve 4 çift terlik ele geçirildi. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak ortasında hırsızlık yaparken yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, musluk vanasından saç ısıtma makinesine birçok malzeme ele geçirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.