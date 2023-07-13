622. Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde Teşvik-2 boyunda 3. olarak Tozkoparan boyuna yükselen Manavgatlı Mehmetbaşkan Bozkurt, Manavgat halkınca coşkulu bir şekilde karşılandı.

Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcularından Mehmetbaşkan Bozkurt hafta sonu yapılan 622. Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde Teşvik-2 boyunda 3. olarak Tozkoparan boyuna yükseldi. Manavgat Belediyesi’nce 180 pehlivan arasından 3. seçilerek boy atlayan Mehmetbaşkan Bozkurt için önce Manavgat Belediyesi Güreş Salonu önünde çiçekli karşılama düzenlendi. Karşılamaya Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ardıç, Kültür Müdürü Ümit Sağlam Gündüz, Manavgat Belediyespor Kulüp Müdürü Kadir Baştaş, Manavgat Belediyesi Güreş Koordinatörü Abdullah Seçim, Manavgat Belediyesi Güreş kulübü sporcuları ve genç sporcunun ailesi ve sevenleri katıldı. Davul-zurna eşliğinde alana giren sporcunun başına çiçekler takıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ardıç, gelecek vaad eden genç pehlivana kupasını ve madalyasını taktı. Ardından oluşturulan araç konvoyu ile Mehmetbaşkan Bozkurt’un yaşadığı Oymapınar Mahallesi’ne geçildi. Mahalle halkı, Bozkurt’u halaylarla büyük bir sevgiyle karşıladı. Ardından arkadaşlarınca omuzlara alınan Bozkurt, kendisine olan ilgiden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

"Altın kemeri Manavgat’a getireceğim"

Annesi ve Babası Ramazan Bozkurt ve annesi Havana Bozkurt ile fotoğraflar çektiren Mehmet Başkan Bozkurt, kendisini destekleyen Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti. Bozkurt, “Hedefim, başpehlivan olarak Manavgat’a altın kemeri getirebilmek. Bunun için gece gündüz çalışarak aileme ve kentime layık olmaya çalışıyorum. Hiç durmadan çalışmaya devam edeceğim. Beni karşılayan tüm sevenlerime ve Başkanımız Şükrü Sözen’e teşekkür ediyorum” dedi.