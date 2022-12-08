Kızlarda Turgut Özal Anadolu Lisesi ve erkeklerde Turgut Özal Anadolu Lisesi final turunu birinci olarak tamamlamıştır. Yarışmacılara kupalarını Highway Outlet Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Begüm Beykoz ve İşletme Müdürü Deniz Keriman vererek tebrik ettiler.

Highway alışveriş merkezi spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Merkezin çocuk kent oyun kampüsünde, liseler arası bowling il birinciliği müsabakası final turu yapıldı.

Boluspor, Gökhan Karadeniz ile yolları ayırıyor

Boluspor, Gökhan Karadeniz ile yolları ayırıyor

BOLU(İHA) – Bolu’da Highway alışveriş merkezinin ev sahipliğinde düzenlenen liseler arası bowling il şampiyonasını erkek ve kızlarda Turgut Özal Anadolu Lisesi oldu.

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