San Marino’nun ev sahipliği yaptığı Akdeniz Bowling Şampiyonasında yarışan milliler, Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Milli Takım Antrenörü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yıldırım yönetiminde takım halinde gümüş madalya kazanırken, milli sporcu Ebru Acar Özoğluuntur ise Masterler kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada büyük başarı göstererek Avrupa’nın önde gelen ülkeleri arasına adını yazdıran Milli Takım, 15 ülkeden 60 sporcunun yer aldığı tüm müsabakalarda farkını ortaya koydu. Master Kadınlar kategorisinde kazandığı gümüş madalyayla öne çıkan Ebru Özoğluuntur’un yanı sıra Gökçe Çınar, Tuna Boncü ve Habib Doğan’dan oluşan Milli Takım, Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yıldırım yönetiminde uluslararası başarılarını sürdürdü. Şampiyonayı yorumlayan Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, "Türkiye’nin son yıllarda ortaya koyduğu spor vizyonu, tüm disiplinlerde başarının hedeflendiği yeni bir yapılanmayı ve ekin sürecini beraberinde getirdi. Bugün, bu ekinlerin yeşerdiği ve meyvelerini verdiği çok yönlü bir hasat döneminin haklı gururunu birlikte yaşıyoruz. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonumuz, sporun farklı yönlerini ülkemizdeki gençlere sevdiren ve 7’den 79’e herkesi teşvik eden yönetim anlayışıyla başarının güçlü altyapısını kurmuştur. Bu anlamda, Federasyon Başkanım ve Rektörüm Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e şahsım ve sporcularımız adına teşekkür borç bilirim. Büyük bir hazırlık sürecinin ardından tarihi başarılara imza atarak ülkemize gurur yaşatan sporcularımızı da can-ı gönülden kutlarım." ifadelerini kullandı.