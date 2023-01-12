Bayburt’ta gerçekleşen bowling gençler grup müsabakalarında Milli İrade Anadolu Lisesi ve Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi turnuvayı 4. sırada tamamlayarak Samsun’da yapılacak Türkiye Finallerinde Bayburt’u temsil etmeye hak kazandı.

Bayburt’ta gerçekleşen bowling gençler grup müsabakalarında Milli İrade Anadolu Lisesi ve Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi turnuvayı 4. sırada tamamlayarak Samsun’da yapılacak Türkiye Finallerinde Bayburt’u temsil etmeye hak kazandı.

Okul Sporları Bayburt Bölge Şampiyonası başladı Okul Sporları Bayburt Bölge Şampiyonası başladı

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek Türkiye finallerinde kendilerine başarılar diledi.