Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında bottan düşen düzensiz göçmenin pervaneye takılıp yaşamını yitirdiği olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada gözaltına alınan şahsın sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında bottan düşen düzensiz göçmenin pervaneye takılıp yaşamını yitirdiği olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada gözaltına alınan şahsın sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “15 Eylül 2022 tarihinde saat 21.06’da Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine olay mahalline intikal eden Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından, ’dur’ ihtarlarına uymayarak mukavemet gösteren hareket halindeki lastik bot durdurulmuş, lastik botta bulunan 12 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır.

Yakalanan göçmenlerden edinilen ilk ifadelerden; Sahil Güvenlik Botunun kendilerine yaklaştığını gördükten sonra kaçmaya başladıkları ve yaptıkları manevralar esnasında 4 düzensiz göçmenin denize düştüğü bilgisinin alınması üzerine bölgede yapılan aramalarda denize düşen 3 düzensiz göçmen kurtarılmış, 1 düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinde tespit edilerek Sahil Güvenlik Botuna alınmıştır. Olay ile ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir.” denildi.