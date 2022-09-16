Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Olaydan kısa süre sonra Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gitti. Yaşamını yitiren göçmen ekiplerce denizden alındı. Bottaki 12 göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen bottaki bir kişi gözaltına alındı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bindiği lastik bottan düşen Suriyeli göçmen, pervaneye kapılması sonucu yaşamını yitirdi. Bottaki bir kişi organizatör olduğu değerlendirilerek gözaltına alındı.

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