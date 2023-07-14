Beylikdüzü’nde bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminin ardından fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kübra Boyraz’ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, pratisyen hekim Öner Özsoyeri’nin ‘taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 6 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Beylikdüzü’nde 19 Eylül 2020’de bir rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptıran Kübra Boyraz (38) işlemin ardından fenalaşmıştı. Güzellik merkezi çalışanları tarafından evine bırakılan Boyraz, durumunun kötüye gitmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, pratisyen hekim Öner Özsoyeri’nin 12 yıla kadar hapsi talep edilirken, doktor olmadığı halde enjekte işlemini yaptığı iddia edilen Erdal Doğruya’nın ise 17 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Diğer iki sanık Ömer Elmalı ve Bülent Bostancı’nın ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Öte yandan yargılama sürecinde sanıklardan Erdal Doğruya hayatını kaybederken, diğer iki sanık Bülent Bostancı ve Ömer Elmalı’nın dosyalarının ayrılmasına karar verilmişti.

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Öner Özsoyeri ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatı Harun Yıldızhan, “Sanık Öner ile sanık Erdal’ın beraber tıbbi müdahale yaptığı açıktır. Tanık ifadelerinden de bu görülmektedir. Fiilin işlenmesinde ortak hakimiyet olduğu için raporda da sanık Öner’in kusur oranı 8/8 gelmiştir. Olaydan sonra maktuleyi hastaneye yönlendirmemiş olmaları ve şekerli su vermeleri, delilleri karartmaları nedeniyle ihmali davranış söz konusudur. Üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Sanık Öner Özsoyeri de son savunmasında, “Eylemi yapan ben değilim. Tanıklar odada olmadığımı da söylediler. Olaydan 6 ay önce benim doktorluk ruhsatım alınmıştı. Doktor değildim. Mesleki nedenden dolayı değil, başka bir nedenden alınmıştı. Doktor sıfatıyla orada bulunmuyordum. Ölen kişi Erdal Bey’in hastasıydı. Ben odada bile yoktum. İşlemi ben yapmadım. Bir insan olarak şahsa her şeyi yapmaya çalıştım. Hastaneye yönlendirdim, kendisi kabul etmedi. Beraatımı istiyorum” dedi.

Söz alan sanık Öner Özsoyeri’nin avukatı, “Sanık Erdal’ın ölmesi nedeniyle dosyanın sahipsiz kalacağı endişesiyle müvekkilime sorumluluk yüklenemez. Eylemi yapan benim müvekkilim değildir. Günahı yoktur, boş yere cezalandırılmasın. Beraatını talep ederiz” dedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan hakim, Öner Özsoyeri’nin ‘taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 6 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.