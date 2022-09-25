Migrenin kişinin günlük hayatını etkileyebilen bir baş ağrısı tipi olduğunu belirten Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Menekşe Kastamoni, "Genellikle göz çevresi, şakaklar veya enseden başlar. Ağrıya ışığa ve kokuya hassasiyet, bulantı ve kusma eşlik edebildiği için kişinin hayat kalitesini bozan bir durumdur" diye konuştu.

Migrenin kişinin günlük hayatını etkileyebilen bir baş ağrısı tipi olduğunu belirten Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Menekşe Kastamoni, "Genellikle göz çevresi, şakaklar veya enseden başlar. Ağrıya ışığa ve kokuya hassasiyet, bulantı ve kusma eşlik edebildiği için kişinin hayat kalitesini bozan bir durumdur" diye konuştu.

Migrende botoks tedavisinin son yıllarda popülaritesi arttığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Menekşe Kastamoni, "Kırışıklık tedavisi için uygulanan botoksun kişide migren ataklarını da azalttığı gösterilince bu konuda araştırılmalar genişletilmiş, migren tetik noktalarına yapılan botoxun kronik migren ataklarını en az 3-4 ay azalttığı gösterilmiştir. Bunu da uygulama noktalarındaki aşırı kas aktivitesini engelleyerek beyne ağrı sinyalini ileten sinirlerin blokajı ile sağladığı bulunmuştur. Migren botoksu için kişinin ayda 2 veya daha fazla migren atağı geçirmesi ya da ayda en az 10 gün migren ağrısı yaşaması gerekmektedir. İşlem sırasında göz çevresi, alın, şakak, ense ve boyun bölgesine yani tüm migren tetik noktalarına uygulama yapılır. Böylece kişinin hem migren atakları azalır hem de göz çevresine ve alına yapılan uygulamalar sayesinde kırışıklığı da azaltılmış olur" dedi.

Migren botoksunun kişilere ilk yıl 4 ay ara ile 3 seans şeklinde uygulanması önerildiğini belirten Kastamoni, "Sonraki seanslar 4-6 aya yayılabilir. Uygulama süresi ortalama 30 dakikadır. Migren botoksu etkisini, kişinin atak sıklığı ve şiddetine göre değişmekle birlikte, ortalama 2 hafta sonra göstermeye başlayacaktır" şeklinde konuştu.