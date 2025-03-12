Balıkesir’de üniversite kampüs içerisinde 20 hektarlık alanda yer alan Botanik Bahçesi, son iki yılda yapılan düzenlemelerle önemli bir gelişim gösterdi. Botanik Bahçesinde, orman içi yürüyüş yolları, tıbbi ve aromatik bitkiler ile soğanlı bitkiler bahçeleri kurulurken, DSİ’den alınan destekle dere ıslah çalışmaları gerçekleştirildi.

Botanik bahçesinde yenilikler devam ediyor

Yeşil Kampüs hedefi doğrultusunda ilk adımların atıldığı bir alan olan Botanik Bahçesinde, öğrencilere ve halka yönelik yeni düzenlemeler için çalışmalara başlandı. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile bir araya geldi. Rektörlük Yönetim Kurulu odasında düzenlenen ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Fatih Satıl, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Dilek Türker, Genel Sekreter Yemliha Yanar ile Genel Sekreter Yardımcısı Enes Bilgon’un da katıldığı toplantıda; Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Dilek Türker tarafından bir sunum gerçekleştirdi.

Proje hakkında bilgi veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl’da Botanik Bahçesinde yapılacak yeni düzenlemeler için kaynak arayışında olduklarını ifade ederek, Bigadiç Belediyesi ile görüşmelerin başladığını eğer yeterli kaynak bulunabilirse; mevcut sahada öğrencilere ve halka yönelik yeni alanlar ve kafeterya yapılacağını dile getirdi. Kampüsteki mevcut gölete ek olarak su bitkilerin yetiştirilebileceği küçük bir gölet daha ekleneceğini belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, saha içinden geçen dere üzerinde ahşap köprülerin planlandığını ve ileri süreçlerde de saha içinde ahşap bir doğa okulu, bitki koleksiyon müzesi ve seralar planladıklarını belirtti.