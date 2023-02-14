ABD’nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston’daki sembol köprüler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye destek amacıyla kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırıldı.

ABD’nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston’daki sembol köprüler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye destek amacıyla kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. ABD’nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston’da bulunan bazı sembol köprüler, kırmızı-beyazla ışıklandırıldı. Türkiye’nin Boston Başkonsolosluğundan yapılan paylaşımda, "Boston’da simge köprüler deprem nedeniyle bayrağımızın renkleriyle ışıklandırıldı. Bu dayanışma için teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.