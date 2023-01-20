NBA’de Boston Celtics, Golden State Warriors’ı uzatmalara giden maçta 121-118 mağlup etti. Boston Celtics’de, Jayson Tatum 34 sayı, 19 ribaund ve 6 asistle galibiyetin mimarı oldu.

NBA’de Boston Celtics, Golden State Warriors’ı uzatmalara giden maçta 121-118 mağlup etti. Boston Celtics’de, Jayson Tatum 34 sayı, 19 ribaund ve 6 asistle galibiyetin mimarı oldu.

NBA’e 5 karşılaşma ile devam edildi. Gecenin öne çıkan maçında Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, normal süresi 106-106 eşitlikle tamamlanan müsabakada, son şampiyon Golden State Warriors’ı uzatmalarda 121-118 mağlup etti. Boston Celtics’de 34 sayı, 19 ribaund ve 6 asistle double-double yapan Jayson Tatum, gecenin en skorer ismi oldu. Tatum ayrıca, 2002’de Paul Pierce’tan bu yana bir maçta 30 üzeri sayı, 15 üzeri ribaund ve 5 üzeri asist kaydeden ilk Boston Celtics oyuncusu oldu. Boston’da, Al Horford 20 sayı ve 10 ribaund, Marcus Smart 18 sayı ve 5 ribaundla galibiyette pay sahibi oldular. Golden State’de Stephen Curry’nin 29 sayı ve 7 asistlik, Klay Thampson’un 24 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonuçla üst üste 8. maçını kazanan Boston Celtics, galibiyet sayısını 34’e yükseltti. Son şampiyon Golden State ise 23. mağlubiyetini aldı.

Harden trible-double yaptı, Philadelphia kazandı

Philadelphia 76ers, Portland Trail Blazers’i 105-95 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Philadelphia’da, 16 sayı, 14 asist ve 10 ribaundla triple-double yapan James Harden takımına galibiyeti getirdi. 32 sayı, 9 ribaund ve 2 asist kaydeden Joel Embiid ise karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Portland’da Damian Lillard’ın 25 sayı ve 11 asistlik, Jerami Grant’ın 24 sayı ve 5 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı. Philadelphia forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz karşılaşmada süre alamadı. Bu sonuçla Philadelphia 29. galibiyetini elde ederken, Portland ise 24. mağlubiyetini yaşadı.

NBA’de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Chicago Bulls: 126 - Detroit Pistons: 108

Golden State Warriors: 118 - Boston Celtics: 121

Toronto Raptors: 126 - Minnesota Timberwolves: 128

Brooklyn Nets: 112 - Phoenix Suns: 117

Philadelphia 76ers: 105 - Portland Trail Blazers: 95