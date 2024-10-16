İstanbul'da Bostanlıspor Spor Kulübü’nün yüzme veteran sporcusu, 67 yaşındaki Servet Ateş bir kez daha kürsüye şampiyon olarak çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Fethiye Ölüdeniz’de “5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali” kapsamında düzenlenen 2024 Fethiye Açık Deniz Masters Yüzme Yarışmasında, 1500 metre ve 6000 metre yarışlarında beşinci olan Servet Ateş, Bayrak Yarışında şampiyonluğu elde etti.

19 ülkeden toplamda 1731 sporcu katıldığı Kelebekler Vadisi sahilinde başlayan yarışın startını Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit ile protokol üyeleri verdi. Kelebekler Vadisinden Ölüdeniz’e yüzen Servet Ateş, bayrak yarışında büyük bir başarı elde ederek birinciliği elde etti ve kürsüdeki yerini şampiyon olarak aldı.

Bostanlıspor yönetim kurulu üyesi İlkay Özçelik, “İlerleyen yaşına karşın spordan kopmayan ve Bostanlıspor formasıyla girdiği her yarışta kürsüdeki yerini alan sporcumuz emekli öğretmen Servet Ateş’i yürekten kutluyoruz. Fethiye’de de büyük başarı elde ederek İzmir’i, Karşıyaka’yı ve Bostanlıspor’u en iyi şekilde temsil eden Servet hocamız genç sporculara en güzel örnek” dedi.