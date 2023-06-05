Balıkesir’in Edremit ilçesinde Bostancı Mahallesinde Halk Eğitimi Merkezi yılsonu sergisi açılışı gerçekleştirilerek yıl içerisinde yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Edremit Halk Eğitimi Merkezi’nde kursiyerler tarafından sene boyunca yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilenmeye devam ediyor.

Edremit kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü yaşar Ciğer, kurum amirleri ve kursiyerlerin katıldığı sergide birbirinden güzel el işi ürünler göz doldurdu.

Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla açılan kursların önemini vurgulayan Kaymakam Odabaş, kursların açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek kursiyerlere başarılar diledi.