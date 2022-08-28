Bostanbaşı Mahallesinde kaldırım yenileme çalışmalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Konutlaşmanın ve işyerlerinin hızla çoğaldığı Bostanbaşı Mahallemizin sokaklarını sıcak asfalt serimi, kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarımızla daha güzel ve nitelikli hale getiriyoruz” dedi.

Bostanbaşı Mahallesinde kaldırım yenileme çalışmalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Konutlaşmanın ve işyerlerinin hızla çoğaldığı Bostanbaşı Mahallemizin sokaklarını sıcak asfalt serimi, kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarımızla daha güzel ve nitelikli hale getiriyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’ta ki sosyal yaşam seviyesini artıran, vatandaşların kaliteli alanlarda yaşamasına imkan tanıyan yatırımlara hız verdiklerini söyledi.

Malatya’nın en büyük mahallelerinden olup, son yıllarda konutların yanı sıra işyerlerinin çoğaldığı Bostanbaşı’nın eksikliklerini güçlü ve modern yatırımlarla giderdiklerini ifade eden Çınar, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz dört koldan çalışarak ilçemizin bütün noktalarını güzelleştirmeye, var olan değerlerini ön plana çıkarmaya ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya devam ediyorlar. Son yıllarda hem nüfusu hem de işyerlerinin çoğalmasıyla birlikte kentimizin en fazla tercih edilen bölgelerinin başında gelen Bostanbaşı Mahallesi Mendollar Sokakta gerçekleşen imar yollarını açma, aydınlatma, kaldırım yenileme ve sıcak asfalt serimleri yaparak tüm sokaklarımızın düzenli ve planlı gelişimi sağlanmaktadır. Bostanbaşı’nın ihtiyaç duyduğu tüm yatırımları belirli bir program dâhilinde yerine getiriyoruz. Bu mahallemizin farklı sokaklarında yıpranmış ve eskimiş yolları ve kaldırımları teker teker yenileyerek, vatandaşlarımızın modern ve konforlu alanlarda yaşamasına öncülük ediyoruz. Yaptığımız yatırımlar neticesinde alt ve üst yapıları yenilenen, cep otoparklarıyla araç yoğunluğu azalan sokaklarımızın düzenli ve temiz olmasını sağlarken, esnaflarımız ve vatandaşlarımızın da memnuniyetlerini alıyoruz. Sıcak asfalt serimi ve yenilenen kaldırımlarıyla birlikte bölgeye ulaşımı daha güvenli ve sağlıklı hale getirerek, Bostanbaşı’nın gelişimine ciddi bir katkı sunmuş oluyoruz. Yeşilyurt’a hizmet etmeye, vatandaşlarımızın emrinde olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.