’İstanbul Yelken Açıyor’ sloganıyla 22-25 Eylül tarihlerinde 21. kez İstanbul’da düzenlenecek Bosphorus Cup kupası, yeni sahibini bekliyor. 2002 yılından bu yana kazanan ekibe verilen 7 kilogram ağırlığındaki gümüş-kristal kupa, çok sayıda uluslararası ödülü olan Türk tasarımcı Can Yalman tarafından yapıldı.

’İstanbul Yelken Açıyor’ sloganıyla 22-25 Eylül tarihlerinde 21. kez İstanbul’da düzenlenecek Bosphorus Cup kupası, yeni sahibini bekliyor. 2002 yılından bu yana kazanan ekibe verilen 7 kilogram ağırlığındaki gümüş-kristal kupa, çok sayıda uluslararası ödülü olan Türk tasarımcı Can Yalman tarafından yapıldı.

Türkiye’nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup, 21. kez İstanbul’da düzenleniyor. 22-25 Eylül tarihlerinde Miles&Smiles, Jumbo ve All - Accor Live Limitless ana sponsorluğunda, Tersane İstanbul ev sahipliğinde ’İstanbul Yelken Açıyor’ sloganıyla düzenlenecek organizasyonun kupası, estetik ve sofistike tasarımıyla göz kamaştırıyor. 2002 yılından bu yana kazanan ekibe verilen 7 kilogram ağırlığındaki kristal-gümüş kupa, çok sayıda uluslararası ödülü olan Türk tasarımcı Can Yalman tarafından tasarlandı. Kapalıçarşı’da gümüş ve kristal malzemelerle üretilen sanat eseri niteliğindeki kupa, Bosphorus Cup DNA’sını ortaya koyan orijinal tasarımıyla öne çıkıyor.

Gümüş kupa evine geri dönecek

Geçtiğimiz yıl boyunca Asteriks ekibinde kalan kupa, her sene genel klasman birincisine veriliyor ve bir sene boyunca kazanan ekipte kalıyor. Bu yıl 22-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 21. Bosphorus Cup öncesi kupa devir teslim töreni 19 Eylül Pazartesi günü Tersane İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Düzenlenecek törende son şampiyon Asteriks ekibi, kupayı organizasyona teslim edecek. 10 ülkeden toplam 100 yelkenlinin yarışacağı 21. Bosphorus Cup’ı genel klasmanda birinci bitiren ekip, 1 yıl boyunca kupanın yeni sahibi olacak.

Orhan Gorbon: "Tüm halkımızı görsel şölene davet ediyoruz"

Bosphorus Cup’ın dünyanın en önemli yelken yarışları arasında olduğunu ifade eden organizasyon kurucusu Orhan Gorbon, "Bu yarışı 21 senedir büyük bir görsel şölen eşliğinde İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında sürdürüyor olmaktan gurur duyuyoruz. Bosphorus Cup, bir yarıştan daha fazlasıdır ve Türkiye’nin markasıdır. Bu organizasyon hem Türkiye hem de İstanbul’un dünyaya tanıtılmasında önemli bir misyon da yüklendi. Tüm halkımızı bu görsel şöleni yerinden izlemeleri için davet ediyoruz" şeklinde konuştu.