Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından çalışmalarını tamamlayan yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri, İstanbul Havalimanı’ndan ülkelerine dönüyor. Deprem bölgesinden gelen Bosna Hersekli ekibin tercümanı, enkaz kaldırma çalışmaları ve bölgeye dair yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından çalışmalarını tamamlayan yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri, İstanbul Havalimanı’ndan ülkelerine dönüyor. Deprem bölgesinden gelen Bosna Hersekli ekibin tercümanı, enkaz kaldırma çalışmaları ve bölgeye dair yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 ve Elbistan’da 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından etkilenen 10 ildeki yaraları sarmak adına dünyanın farklı bölgelerinden gelen arama kurtarma ekiplerinin afet bölgelerindeki çalışmalarını tamamlamalarının ardından ülkelerine dönüşü devam ediyor. Depremin ardından Türkiye’ye gelerek deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Bosna Hersekli ekip ülkelerine dönüş öncesi İstanbul Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. Bosna-Hersek’te afet eğitimi aldıklarını daha önce tatbikat için Türkiye’ye gelmeyi düşündüklerini ifade eden Boşnak arama kurtarma şefi Fahrudin Dobraca, enkazlardan 10 vatandaşı canlı, 27 vatandaşın ise cansız bedenini çıkardıklarını söyledi. Dobraca, "20 kişilik ekip ile buraya geldik. Sizin acınız bizim acımız. Bu acıyı bu felaketi biz hissediyoruz" dedi.

"Anne baba ve çocuğun birbirlerine sarılı halde cansız bedenine ulaşmışlar’’

Arama kurtarma çalışmaları sırasında unutamadığı bir anıyı anlatan Dobraca, "Enkazda yaptığımız arama kurtarma çalışmaları sırasında binanın merdivenlerinde anne, baba ve çocuğunun birbirine sarılmış halde cansız bedenlerini bulduk. Bu bizi derinden etkiledi. Bu acıyı bu felaketi derinden hissediyoruz. Biz kardeşiz" dedi. Soruyu Türkçe’ye çeviren Tercüman ise bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.