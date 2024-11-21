Bosna Hersek’te yaşayan ve glomus tümörü nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Hadidza Yanık, şifa için geldiği Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Bosna Hersek’te yaşayan Hadidza Yanık (29), glomus tümörüne yakalandı. Oradaki doktorlardan umduğunu bulamayan Yanık, İstanbul’a geldi. İstanbul’da arayışa geçen Yanık, Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel’e ulaştı. Yapılan tetkiklerin ardından Lokman Hekim Van Hastanesinde ameliyata alınan Yanık, başarılı bir operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, Türkiye’nin birçok yerinin yanı sıra yurt dışından da hasta kabul ettiklerini ifade ederek, “Almanya, İngiltere, Etiyopya ve Irak başta olmak üzere yurt dışından da bize hastalar gelmektedir. Bu hastamız ise Bosna Hersek’ten geldi. Tümörü yaklaşık 6 santimetre büyüklüğündeydi. Çok şükür yapılan başarılı bir ameliyatla tümörü çıkardık. Herhangi bir komplikasyon da gelişmedi” dedi.

Bosna Hersek’ten gelen Hadidza Yanık isimli hasta ise sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Prof. Dr. Halil Başel başta olmak üzere tüm Lokman Hekim Van Hastaneleri çalışanlarına teşekkür etti.