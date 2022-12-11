Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) destekleriyle Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da “5. Bosna Hersek Türkiye Mezunları Buluşma Programı" gerçekleştirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) destekleriyle Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da “5. Bosna Hersek Türkiye Mezunları Buluşma Programı" gerçekleştirildi.

Bosna Hersek Türkiye Mezunları Derneği tarafından Türkiye-Bosna Hersek diplomatik ilişkilerinin 30’uncu yılı dolayısıyla Saraybosna’da “5. Bosna Hersek Türkiye Mezunları Buluşma Programı” düzenlendi. Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, dünyanın 184 ülkesinden Türkiye’de eğitim alan 16 bin uluslararası öğrenci olduğunu söyledi. Eren, Türkiye Bursları programının YTB koordinasyonuna geçtiği 2012 yılından itibaren ise 40 bin uluslararası öğrencinin burs aldığını aktardı.

Dünyanın dört bir yanında 150 bin öğrenci Türkiye’den mezun oldu

1992 tarihinden itibaren 150 binden fazla uluslararası öğrencinin Türkiye’den mezun olduğunu bildiren Eren, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) verilerine göre şu an 300 bin uluslararası öğrencinin Türkiye’de eğitim aldığını belirtti. YTB olarak dünyanın farklı yerlerinden en iyi öğrencileri seçip Türkiye’ye getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Eren, “Tüm bu ülkeler içerisinde bazı ülkeler var ki, onların değeri ve kıymeti diğer ülkelerden biraz daha farklı. Bosna Hersek, muhakkak bu ülkelerin başında geliyor” dedi.

“Boşnak kardeşlerimize ilişkin hassasiyeti anlatmaya gerek yok”

Bosna Hersek’in Türkiye için çok hassas olduğunun altını çizen Eren, “Türkiye Cumhuriyeti devletinin Bosna Hersek ve Boşnak kardeşlerimize ilişkin hassasiyetini anlatmaya gerek yok. Rahmetli Aliya İzzetbegovic’in vefat etmeden önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Bosna Hersek’le alakalı söyledikleri ve Bosna Hersek’i Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye’ye emanet ettiği bilinmeyen bir sır değil. Cumhurbaşkanımızın Bosna Hersek’in huzur ve istikrarı için yaptığı çalışmaları hepimiz biliyoruz. Bu desteklerimiz her zaman devam edecek” ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek’in en fazla anlaşma imzaladığı ülke Türkiye

Törende konuşan Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ise, Türkiye’nin Bosna Hersek ile diplomatik ilişkilerinin 30. yılının kutlandığını vurguladı. Bosna Hersek’in en fazla anlaşma imzaladığı ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Girgin, “Türkiye ile bin civarında anlaşması var. İki ülke arasındaki ilişkilerin en önemli temeli de zaten bu anlaşmalardır” dedi.

Girgin, “Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerini ve bu topraklarda yaşayan kardeşlerimizle Türkiye’deki kardeşlerimizin ilişkilerini 30 yıla sıkıştırmak mümkün değil. İlişkilerimiz bin yılın yarısını aşmış vaziyette, bunlar tarihi ve kültürel ilişkiler. Belki de Bosna Hersek’in sayıları milyonları bulan en büyük diasporası Türkiye’de" diye konuştu.

Boşnak kökenli Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ise, Türkiye’de bulunduğu sürede birçok Bosna Hersekli öğrenci ile tanıştığını ve onları mezun olduktan sonra da gördüğünü belirterek, “Ben Türkiye’den mezun olmadım ama Türkiye’den çok şey öğrendim” dedi.

Programa YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Dernek Başkanı Emin Bajric, Türk kurumlarının Bosna Hersek’teki yetkilileri ve Türkiye mezunu Bosna Hersekliler katıldı.