Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Karatay Belediyesi ve EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu işbirliği ile Bosna Hersek’in Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari’de bakımevi törenle açıldı.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Karatay Belediyesi ve EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu işbirliği ile Bosna Hersek’in Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari’de bakımevi törenle açıldı.

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da, 1995’teki soykırımda ailelerini kaybeden anneler için "EMMAUS" Dayanışma Forumu tarafından yapılan bakımevi, törenle hizmete açıldı. Merkeze, Srebrenitsa’daki soykırımda 2 oğlu ve kocası öldürülen merhum anne Hatice Mehmedovi’in adı verildi. Potoçari ve çevre kasabalardan yaşlı ve hasta insanlara yönelik hizmet verecek olan tesis yaklaşık 100 yataklı konaklama kapasitesine sahip. Tesis ile Potoçari ve çevresinde, uzak köylerde yalnız yaşayan annelerin sosyalleşmesine katkı sağlayacak ve buradan faydalanan annelere düzenli olarak ücretsiz muayene imkanı sunulacak. İçerisinde sağlık ocağının da bulunduğu bakımevinde kalan annelerin bakımını ise sağlık okulundan mezun olan Srebrenitsalı gençler üstlenecek.

Hatice Mehmedovic’in ismiyle anılacak bakımevinin açılışına, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Bosna Hersek Federasyonu Göç Bakanı Edin Ramic, Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric ve Bosna Hersekli yetkililerin yanı sıra Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) temsilcileri ve Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Çakar, Mehmet İnançlı ve Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı. Açılış töreninde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın da tebrik ve kardeşlik mesajı okundu. Başkan Pekyatırmacı ve Başkan Kılca adına tesisin yapımına sağladıkları katkılarından dolayı hediye plaket takdimi programa katılan Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyelerine yapıldı.

Yapılan duaların ve kurdele kesiminin ardından bakımevinin açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Açılışın ardından heyet tesisi gezdi.