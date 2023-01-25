Bosna Hersek’te 2 Ekim 2022’de yapılan genel seçimin ardından 115 gün sonra Sosyal Demokrat Parti öncülüğünde bir araya gelen ittifak, Sırp ve Hırvat partileri ile koalisyon yaparak hükümeti kurdu.

Bosna Hersek’te 2 Ekim 2022’de yapılan genel seçimin ardından 115 gün sonra Sosyal Demokrat Parti öncülüğünde bir araya gelen ittifak, Sırp ve Hırvat partileri ile koalisyon yaparak hükümeti kurdu.

Bosna Hersek’te 2 Ekim 2022’de yapılan genel seçimin ardından 115 gün sonra hükümet kuruldu. Sırp partisi Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD), Hırvat partisi Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) ve Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğünde oluşturulan ittifak çatısı altında toplanan partiler tarafından kurulan hükümet için, Temsilciler Meclisi’nde yapılan güven oylamasında 23 milletvekili lehte, 19 milletvekili ise aleyhte oy kullandı.

Kurulan hükümette, Bakanlar Konseyi Başkanı olarak Borjana Kristo, Dışişleri Bakanı olarak Elmedin Konakovic, Adalet Bakanı olarak Davor Bunoza, Sivil İşler Bakanı olarak Dubrovka Bosnjak, Komünikasyon ve Ulaşım Bakanı olarak Edin Forto, Savunma Bakanı olarak Zukan Helez, Maliye ve Hazine Bakanı olarak Zoran Tegeltija, Güvenlik Bakanı olarak Nenad Nesic, Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı olarak Stasa Kosarac, İnsan Hakları ve Göçmenler Bakanı olarak ise Sevlid Hurtic yer aldı.

Helez ile Tegeltija’nın aynı zamanda Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcıları olarak da görev yapacakları açıklandı. Güven oylamasının ardından yeni bakanlar için mecliste yemin töreni düzenlendi.

Resmi sonuçlar 2 Kasım’da açıklanmıştı

Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu (CIK), 2 Ekim 2022’de gerçekleştirilen genel seçimin resmi sonuçlarını 2 Kasım 2022’de açıklamıştı. HDZ, SNSD ve en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi (SDA) ülke düzeyinde en çok oyu alsa da kurulan hükümette yer almadı. SDP öncülüğünde bir araya gelen ittifak, SNSD ve HDZ ile koalisyon anlaşması yaparak hükümet kurdu.