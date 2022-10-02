Bosna Hersek’te 3 milyonu aşkın seçmen, Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile ulusal ve yerel parlamentoların üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Bosna Hersek’te 3 milyonu aşkın seçmen, Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile ulusal ve yerel parlamentoların üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Bosna Hersek’te halk, 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı’na son veren Dayton Barış Anlaşması’ndan bu yana 9. genel seçimler için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 3 milyon 368 bin 666 kayıtlı seçmen, Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile ulusal ve yerel parlamentoların üyelerini belirlemek üzere oy kullanıyor. Yerel saatle 07.00’de başlayan oy verme işlemi, sandıkların kapanmasıyla 19.00’da sona erecek. Avrupa’daki en karmaşık idari sistemlerden birine sahip olan ülkede, seçmenlerin her biri, 4 oy pusulası ile oy kullanırken, seçimde 72 siyasi parti, 38 koalisyon ve 17 bağımsız siyasetçi yarışıyor.

Devlet Başkanlığı Konseyi için 10 aday yarışıyor

Bosna Hersek, Boşnak ve Hırvatların yoğun olarak yaşadığı Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) ve Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti (RS) olarak iki entiteye ayrılıyor. Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak ve Hırvat üyeleri FBiH, Sırp üyesi ise RS entitesindeki seçmenlerin oyları ile belirlenecek. Bu yılki seçimlerde ülke anayasasının “kurucu halklar” olarak tanımladığı Boşnak, Hırvat ve Sırpları temsil eden 3 üyeli konsey için 3 Boşnak, 2 Hırvat ve 5 Sırp aday yarışacak. Toplam, 7 bin 257 adayın yarıştığı seçimlerde, Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin yanı sıra ulusal parlamento üyeleri, FBiH ve RS entite parlamentolarının üyeleri ve FBiH entitesini oluşturan On Kantondaki yerel meclislerin üyeleri de seçilecek. Seçimlerin ardından ülkede kanton, entite ve ulusal düzeylerde 136 bakanın görev yapacağı hükümetler kurulacak.