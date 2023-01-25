Bosna Hersek’in en büyük nehirlerinden biri olan Drina Nehri’nin yüzeyi çöp ve plastik atıklarla doldu.

Bosna Hersek’in en büyük nehirlerinden biri olan Drina Nehri’nin yüzeyi çöp ve plastik atıklarla doldu.

Bosna Hersek’in komşu ülkeleri Sırbistan ve Karadağ’dan da geçen Drina Nehri’nin Bosna Hersek’in doğusundaki bölümünde ortaya çıkan görüntü ekolojik felaketin sinyallerini gözler önüne serdi. Bölgede son günlerde etkili olan yağışların da etkisiyle Sırbistan sınırında bulunan Visegrad şehrinde, nehrin yüzeyinde ağaç ve araç parçalarından da oluşan tonlarca çöp birikti. Nehrin yüzeyi çöplerle kaplanırken nehirde plastik ve tıbbi atıkların da olduğu görüldü.

Son yıllarda ciddi bir sorun haline gelen atık sorunu henüz yetkililerin gündeminde yer almazken çevreciler, Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ’a ekolojik felaketin önüne geçmek amacıyla ortak bir plan oluşturma çağrısında bulunuyor.