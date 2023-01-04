Bomba ihbarının 3 hafta önce yapıldığını belirten Babic, "İhbar doğrultusunda öncelikle bombanın konumunu tespit ettik. Akabinde gerekli hazırlıkları tamamladık" diye konuştu. Babic, imha sırasında güvenlik önlemleri kapsamında civardaki 30 hanenin tahliye edildiğini de sözlerine ekledi.

Bosna Hersek’in kuzeyindeki Banja Luka kentindeki Suturlija Nehri’nde bulunan ve 2. Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu tahmin edilen 50 kilogram ağırlığındaki uçak bombası imha edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sivil Koruma Daire Şefi Dragan Babic, bomba imha işleminin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını aktardı.

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