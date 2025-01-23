Milli Eğitim Bakanlığı’nın projesi çerçevesinde Sakarya’da bulunan Bosna Hersekli lise öğrencileri, SUBÜ’yü ziyaret ederek birimleri gezdi ve üniversiteyi tanıdı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Serdivan Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Bosna Hersek’in Visoko şehrindeki kardeş okulu Osman ef. Redovi Lisesi öğrencilerini ağırladı. Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Kardeş Okul Projesi kapsamında Sakarya’da bulunan öğrencilere ilk olarak Rektörlük Konferans Salonu’nda Arş. Gör. Dr. Süleyman Nurullah Adahi Şahin tarafından SUBÜ’nün tanıtım sunumu yapıldı. Daha sonra Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAZEM), SUBÜ Stüdyoları ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ziyaret edildi. İlgili birimlerde misafir öğrencilerin üniversiteye ilişkin soruları yanıtlandı. Son olarak Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı’yı makamında ziyaret eden öğrencilere Serdivan Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kadir Gezer, SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz, okul yöneticileri ve öğretmenler eşlik etti.