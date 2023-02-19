Depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye’ye giden Bosna Hersek Federasyonu Sivil Savunma Kurumu (FUCZ) ve Bosna Hersek Federasyonu Arama Kurtarma Hizmetleri (GSS FBIH) ekipleri ülkelerine geri döndü.

Depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye’ye giden Bosna Hersek Federasyonu Sivil Savunma Kurumu (FUCZ) ve Bosna Hersek Federasyonu Arama Kurtarma Hizmetleri (GSS FBIH) ekipleri ülkelerine geri döndü.

Türkiye’deki deprem felaketinin ardından arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek için Hatay’a giden Bosna Hersek Federasyonu Sivil Savunma Kurumu (FUCZ) ve Bosna Hersek Federasyonu Arama Kurtarma Hizmetleri (GSS FBIH) ekipleri ülkelerine geri döndü. Başkent Saraybosna’da aileleri, iş arkadaşları ve vatandaşlar tarafından karşılanan ekiplere, karşılama töreni düzenlendi.

Ekipler ilk olarak şehrin simgelerinden olan tarihi kütüphane binasının karşısında kalabalık bir grup vatandaş tarafından karşılanmasının ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edilip saygı duruşunda bulunuldu.

Aziçi semtindeki merkezlerine geçen ekipler, burada da federasyon hükümeti yetkililerinin yanı sıra Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin tarafından karşılandı. Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novaliç yaptığı konuşmada,, ekiplerin Türkiye’de yaptığı “büyük işten” dolayı kendilerine minnettar olduklarını belirterek, “Sizleri 10 gün kadar önce uğurlamıştık. O yolun ne kadar zor bir yol olacağını siz de biz de biliyorduk” dedi.

Büyükelçi Girgin ise konuşmasında, Bosna Hersekli ekiplere yardımlarından dolayı teşekkür ederek, kurtardıkları her hayatın büyük öneme sahip olduğunu ve ekiplerin büyük bir iş yaptığını vurguladı.

Türkiye’de görev yapan Adil Ferhatoviç, 13 gün Türkiye’de kaldıklarını, 8 gün neredeyse durmaksızın çalıştıklarını aktararak, timlere ayrılarak Türk makamları ile iş birliğinde çalıştıklarını ifade etti.

Ekip üyesi Dzenadin Veladzic ise, Türkiye’deki her görevin üstesinden gelmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, ekip arkadaşları ile gurur duyduğunu kaydetti.

Bosna Hersek genelinden 13 ekip ve toplam 234 görevli, depremin hemen ardından Türkiye’ye hareket ederek arama-kurtarma çalışmalarına katılmıştı.