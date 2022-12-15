Yaklaşık 7 sene önce Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik başvurusu yapan Bosna Hersek, resmen AB’ye adaylık statüsü kazandı.

Yaklaşık 7 sene önce Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik başvurusu yapan Bosna Hersek, resmen AB’ye adaylık statüsü kazandı.

Belçika’nın Başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde Bosna Hersek’in yaklaşık 7 sene önce AB’ye yaptığı üyelik başvurusu ele alındı. AB liderlerinin onayı ile Bosna Hersek AB’ye adaylık statüsü kazandı.

AB’nin Bosna Hersek hakkında aldığı tarihi karar, Bosna kökenli Hırvat Avrupa Parlamentosu üyesi Zeljana Zovko tarafından duyuruldu. Zovko yaptığı açıklamada, “Bosna Hersek, AB üyeliği için resmen adaylık statüsü kazandı. Konseyin ekim ayındaki kararını onaylayan AB Devlet ve Hükümet Başkanları, Brüksel’deki zirvede Bosna Hersek’e üyelik statüsü verdi” dedi.

Kararda, Bosna Hersek’ten Avrupa Komisyonu’nun belirlediği 14 öncelikli reformu gerçekleştirmesi beklendiği de ifade edilerek, “Bu, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, yolsuzluk ve organize suça karşı mücadele ve göç yönetimine ilişkin tedbirleri de içeriyor. Reform öncelikleri büyük ölçüde Avrupa Komisyonu’nun 2019’da sunduğu 14 önceliği ilgilendiriyor” denildi.

Bugünkü zirve öncesinde çok sayıda Avrupalı lider Bosna Hersek’in AB’ye adaylık statüsü edinmeyi hak ettiğini açıklamıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, zirve öncesi yaptığı açıklamada, “Bugünkü zirvede liderlerin Bosna Hersek’e adaylık statüsü verilmesinde uzlaşacaklarını ümit ediyorum. Bu kararı güçlü bir şekilde destekliyorum. Bu, Bosna Hersek ve bu ülkenin reform süreci için olduğu kadar bölge için de çok önemli bir adım” demişti.

Batı Balkanlar’da Kuzey Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk ve Karadağ AB’ye aday statüsünde bulunan ülkeler arasında yer alıyor.