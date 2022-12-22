DÜZCE (İHA) – Düzce’de boşanmaların artması üzerine "Evlilik Okulu" uygulaması hayata geçirildi. Dünya evine girmeye hazırlanan ve yeni evlenen çiftler, bu okulda evlilik ve aile hayatı konusunda bilinçlendiriliyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de boşanmaların artması üzerine "Evlilik Okulu" uygulaması hayata geçirildi. Dünya evine girmeye hazırlanan ve yeni evlenen çiftler, bu okulda evlilik ve aile hayatı konusunda bilinçlendiriliyor.

Son dönemde artan boşanmaların önüne geçmek isteyen Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi, "Evlilik Okulu" uygulamasını başlattı. Evlilik Okulu’nda ilk eğitimler de verildi. İlk eğitime, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber ve BELMEK Koordinatörü İlknur Bahar da katıldı.

Eğitimde çiftlere, evlilik ve aile birlikteliğini güçlendirmek, aile içi iletişimin en güzel şekilde sağlanması, aile içi şiddetin önlenmesi ve boşanmaya sebep olan çatışma durumlarının sağlıklı şekilde nasıl çözüme kavuşturabileceği konularında bilgiler aktarıldı.

"Sağlam toplum için sağlam aile hedefliyoruz"

Ailenin önemine değinen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Bir toplumun temel çekirdeği ailedir. Sağlam ailelerin oluşmasına katkı sunmak amacıyla bu programları düzenliyoruz. Evlenmek isteyen çiftlerin ya da evlendikten sonra ilk evredeki çiftlerin daha uyumlu, daha sağlıklı bir yuva kurmalarına katkı sağlamak amacıyla bir eğitim ortamı oluşurduk. Düzce’de bu programı başlattık ve bundan sonra da bu programlarımıza devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki, toplumun temelini oluşturan ailelerin sağlam olması, sağlam toplumların oluşmasına vesile olur. Bizde Düzce Belediyesi olarak bu programı düşündük" dedi.

"Faydalı olacağını düşünüyoruz"

Evlilik Okulu’na ihtiyaç olduğunu kaydeden Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber ise "Çiftlerin evlilik hayatını daha iyi yürütmeleri ve boşanmaların daha aza inmesi için bu projeyi başlattık. Boşanmalar son dönemde arttı. İnsanların birbirlerini tanımasının, Evlilik Okulu’nda psikolojik ve sosyolojik eğitim almalarının faydalı olacağını düşünüyoruz. Evlilik Okulu talep olduğu sürece devam edecek. Bunun bir ucu yok. Evlilikler devam ettiği sürece okulumuzda devam edecek" diye konuştu.

"Evliliğimiz çok güzel geçiyor"

Eğitimlere katılan 2 buçuk aylık evli Haluk ve Ecem Er çifti ise "Kursa geldik. Mutluyuz çok da güzel oldu. Bilmediklerimizi öğrendik. 2 buçuk aylık evliyiz. Birbirimizden umutluyuz, birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Hayırlısı olsun inşallah. Güzel bir program oldu. Bizim için çok faydalı oldu. Herkese tavsiye ediyoruz. Evliliğimiz çok güzel geçiyor. Böyle programlarda bize katkı oluyor. Biz çok memnun kaldık, devamını da bekliyoruz" dedi.

Program, katılan çiftlere verilen sertifika verilmesiyle sona erdi.