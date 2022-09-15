Bartın’da boşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bartın’da boşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz cuma günü Ulus Durağı mevkiinde meydana gelen olayda, cezaevinden konutta infaz kararıyla adli kontrollü olarak çıkan Metin Ar (49), kendisinden boşanmak isteyen eşi Arzu Ar’ı (33) kızı ve çevredeki vatandaşların gözleri önünde defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Vücudunun çeşitli bölgelerine bıçak darbesi alan ve kafasına bıçak saplanan 2 çocuk annesi genç kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Arzu Ar’ın cenazesi olaydan bir gün sonra Bartın’ın Geriş köyünde toprağa verilirken, geride kalan 7 ve 10 yaşlarındaki 2 kızı annelerinin tabutuna sarılarak ‘Bizi bırakma anne’ diye gözyaşı döktü.

Bıçaklı saldırı olayının yaşandığı bölgede çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istenilen Metin Ar da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edilen Metin Ar, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Metin Ar’ın daha önce Arzu Ar’ı öldürmekle tehdit ettiği ve 8 ay tutuklu kaldığı, cinayeti ise cezaevinden çıktıktan 2 gün sonra işlediği öğrenildi.