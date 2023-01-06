Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Kadın Erzurum Yönetim Kurlu Üyesi Av. Eyşan Esra Yılmaz, Boşanma Hukuku ve Velayet konusunda kadınlara yönelik bir seminer verdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Kadın Erzurum Yönetim Kurlu Üyesi Av. Eyşan Esra Yılmaz, Boşanma Hukuku ve Velayet konusunda kadınlara yönelik bir seminer verdi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda düzenlenen seminere çok sayıda ev ve çalışan kadın katıldı. Seminerde boşanma hukuku, boşanmanın nedenleri, zina sebebiyle boşanma, hayata kast, kötü ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma, suç işleme ve hasiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma, terk sebebiyle boşanma, akıl hastalığı sebebiyle boşanma, evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma, anlaşmalı boşanma ve ortak hayatın yeniden kurulması nedeniyle boşanma konularında katılımcılar bilinçlendirildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın Erzurum Başkanı Zeynep Polat, amaçlarının kadınların hak ve özgürlükleri konusunda bilinçlendirilmesi olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti. Ardından kadınların hak ve özgürlükleri konularına değinen Av. Eyşan Esra Yılmaz, özellikle boşanma ve velayet konularına ağırlık verdi. Bir çift eşin boşanması için bir çok nedeni olduğunu söyleyen Av. Yılmaz, ana başlıklar halinde boşanma nedenlerini anlattı. Ekonomik sıkıntılar, çiftlerin anlaşamaması, aile içi şiddet (hayata kast) gibi konuların boşanma nedenlerinin başını çektiğine dikkat çeken Av. E. Esra Yılmaz, eşlerden birisinin aylarca evine gitmeyerek ailesini ihmal etmenin de bir boşanma nedeni olduğunu bildirdi.

Av. Yılmaz, Türk Medeni Kanunu’nun 164. Maddesinde “eşlerden birinin evlilik birliğinin gereklerini yerine getirmediğini, diğerini terk ettiği ve en az 6 ay süreyle ortak konuta dönmemesi halinde boşanma davası açılabileceğini söyledi.