Malatya’da bir şahıs, boşanma aşamasında olan eşinin kardeşleri tarafından bıçaklanarak yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga ise kameralara yansıdı.

Malatya’da bir şahıs, boşanma aşamasında olan eşinin kardeşleri tarafından bıçaklanarak yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga ise kameralara yansıdı.

Olay, saat 19.30 sularında Atatürk Caddesi üzeri Eski Belediye hizmet binası karşısında meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen C.B. (27) boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşleri B.D. (25) , M.D. (30) ile karşılaştı. Karşılaşma sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek bir iş yerinde devam ederken, C.B. aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. İki kardeşin kaçarak bölgeden uzaklaştığı olayda işyeri çalışanları büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol karın boşluğunda yaralanan C.B. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olay anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Eniştelerini bıçakla yaralayan iki kardeşin olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.