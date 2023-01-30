Malatya’da boşanma aşamasında olan eşinin birlikte yaşadığı şahsın evini basan öfkeli koca 2 kişiyi yaraladı.

Malatya’da boşanma aşamasında olan eşinin birlikte yaşadığı şahsın evini basan öfkeli koca 2 kişiyi yaraladı.

Olay, 11.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi Hoca Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, şehir dışında yaşayan F.İ.’nin boşanma aşamasında olan eşi S.İ. , 4 ay önce F.İ.’yi terk ederek üç çocuğuyla birlikte geldiği Malatya’da E.K.’nın evinde yaşamaya başladı. Durumu öğrenen öfkeli koca sabah saatlerinde geldiği E.K.’nın ikametinde şahsa bıçakla saldırdı. Yaşanan arbedede E.K. vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle S.İ. ise darp sonucu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılırdı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler biri maket, diğeri oyma olmak üzere 3 adet bıçak bulurken, F.İ.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.