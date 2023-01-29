Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 9 Ağustos 2022 tarihinde boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur’u (38) kayınpederinin evinde av tüfeğiyle vurarak öldüren Gencay Korur (41) için düzenlenen iddianamede savcı, ’eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur’u öldürdükten sonra sosyal medyadan ’gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan Gencay Korur, 12 Ağustos 2022 tarihinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada Emniyet çıkışında gazetecilerin neden yaptın sorusuna, "Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm" demişti.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 9 Ağustos 2022 tarihinde boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur’u (38) kayınpederinin evinde av tüfeğiyle vurarak öldüren Gencay Korur (41) için düzenlenen iddianamede savcı, ’eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur’u öldürdükten sonra sosyal medyadan ’gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan Gencay Korur, 12 Ağustos 2022 tarihinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada Emniyet çıkışında gazetecilerin neden yaptın sorusuna, "Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm" demişti.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde geçen yıl 9 Ağustos’ta Gencay Korur, kayınpederinin evine geldi ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur ile konuşmak istediğini söyleyerek eve girdi. Ayşe Korur’u tüfekle vuran Gencay Korur, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından ’Ayşe Korur hakkın rahmetine kavuştu, ben namusumu temizledim, herkese duyurulur’ yazıp, ’gülen yüz’ ifadesi ve ’gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan Gencay Korur, polis ekiplerince İzmir’in Dikili ilçesinde yakalanıp, tutuklandı.

Tutuklu Gencay Korur hakkında düzenlenen iddianamede savcı, ’eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddianamedeki ifadesinde sanık Gencay Korur, eşiyle barışmak için yanına gittiğini öne sürerek, "Eşim ile hem aramızın açık hem de ailesinin kalabalık olması nedeniyle tüfekle gittim. Tüfeği kayınvalidemin bahçesindeki hurda aracın içine bıraktım. Olay yeri olan kayınvalidemin evine gittiğimde, eşimi dışarıda tek başına otururken gördüm. Saklandığım için beni görmedi. Saklandığım yerde eşimin telefonunu dinlemeye başladım. Eşimin bir erkekle konuştuğundan şüphelendim. Tüfeği sakladığım yerden aldım ve eşim eve girdikten sonra pencereden içeri bakarak, 1 el ateş ederek çekyattaki Ayşe’yi vurdum. Olay yerinden hızlıca uzaklaştım. Ardından İzmir’e gitmek için yola çıktım. Daha sonrasında ise polis ekipleri İzmir’e bağlı Dikili ilçesinde beni yakaladı" dedi.

Sosyal medyadaki paylaşımına ilişkin ise sanık Gencay Korur, "Dosya içeriğindeki bütün paylaşımları ben yaptım. Eşimi öldürdüğüm için pişmanım" diye konuştu.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, sosyal medyadan ’gururlu hissediyor’ paylaşımı yaptı

Boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur’u öldürdükten sonra sosyal medyadan ’gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan Gencay Korur, 12 Ağustos 2022 tarihinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada Emniyet çıkışında gazetecilerin neden yaptın sorusuna, "Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm" demişti.