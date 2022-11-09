İzmir’de 22 Ekim’de boşanma aşamasında olduğu eşi, 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin’i iş yerinde öldürerek kayıplara karışan ve dün yakalanan Kaffar Yeğin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı adamın yakalanması için oluşturulan 10 kişilik özel ekip; KGYS, iş yerleri ve belediye otobüslerindeki kameraların 18 günde kaydettiği toplam yaklaşık 800 saatlik kaydı inceledi.

İzmir’de 22 Ekim’de boşanma aşamasında olduğu eşi, 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin’i iş yerinde öldürerek kayıplara karışan ve dün yakalanan Kaffar Yeğin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı adamın yakalanması için oluşturulan 10 kişilik özel ekip; KGYS, iş yerleri ve belediye otobüslerindeki kameraların 18 günde kaydettiği toplam yaklaşık 800 saatlik kaydı inceledi.

İzmir’in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesinde ayakkabı nakış atölyesi bulunan Hülya Şellavcı Yeğin’e ulaşmayan yakınları, 22 Ekim’de iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan 2 çocuk annesi kadının, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı eşi Kaffar Yeğin’i yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Şellavcı Yeğin’in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin hakkında, tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıkarken, şüpheli eş için de İzmir 16. Aile Mahkemesinden zorlama hapis kararı çıktı. Kaffar Yeğin hakkında Hülya Şellavcı Yeğin’in ölümünden 3 gün sonra tedbir kararını 4 kez ihlal etmesi nedeniyle 30 gün zorlama hapis cezası verildi.

Ayrıca Kaffar Yeğin’in, Hülya Şellavcı Yeğin’in öldürüldüğü atölyeye yakın bölgede görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; kot pantolon ile ceket giyen ve elinde bir paket bulunan Kaffar Yeğin’in, Hülya Şellavcı Yeğin’in ölü bulunmasından yaklaşık 6 saat önce atölyeye yakın noktadan hızlıca uzaklaştığı yer aldı. Hülya Şellavcı Yeğin’in ölümünden 18 gün sonra ise cinayet zanlısıyla ilgili gelişme yaşandı. Polis ekipleri, Hülya Şellavcı Yeğin’in katil zanlısı Kaffar Yeğin’in, Konak ilçesindeki bir adreste saklandığı bilgisini edindi. Dün harekete geçen polis ekipleri, baskın yaptıkları adreste Kaffar Yeğin’i yakalayarak gözaltına aldı.

800 saatlik kayıt incelendi

Zanlının yakalanması için İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan 10 kişilik özel ekip, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), iş yerleri ve belediye otobüslerindeki kameraların 18 günde kaydettiği toplam yaklaşık 800 saatlik kaydı inceledi.

3 Kasım Perşembe günü, katil zanlısı bir güvenlik kamerasınca görüntülenince, saklandığı yer de bu izden yola çıkılarak tespit edildi. Polis ekipleri, Kaffar Yeğin’in saklandığı arkadaşı M.G.’nin (67) evine baskın yaptı. Olayda kullandığı tabanca ile birlikte ele geçirilen Kaffar Yeğin, gözaltına alındı. Katil zanlısı Kaffar Yeğin ile ona yardım ve yataklık etmekten arkadaşı M.G. de gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Kaffar Yeğin’in emniyetteki sözlü ifadesinde, cinayeti işlediğini kabul ettiği, cinayetin işlendiği ilk geceyi Güzelbahçe’de ormanlık bir alanda geçirdiğini, burada kıyafetlerini ve ayakkabısını değiştirip yüzünü de gizlemek için şapka takarak arkadaşı M.G.’nin evine gittiğini söylediği belirtildi.

Üzerinde Hülya Şellavcı Yeğin’in cep telefonu da çıkan Kaffar Yeğin’in boşanma aşamasında olduklarını, aralarının gergin olduğunu, eşinin iş yerine gittiğini ve çıkan tartışmada cinayeti işlediğini ancak pişman olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Arkadaşı M.G.’nin evine gittikten sonra, 3 Kasım’da sahte kimlik çıkarmak amacıyla 1 kez dışarı çıktığı öğrenilen Kaffar Yeğin’in, yakalanmamak için balkona dahi çıkmadığını, hatta kendini dışarıdan soyutlamak için televizyon bile izlemediği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kaffar Yeğin ve arkadaşı M.G., İzmir Adliyesine sevk edildi.