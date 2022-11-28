Kayseri’de boşanma aşamasındaki eşini 18 yerinden bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık, “Ben ceza alsam da yakınlarım hakkımı savunacaktır” dedi.

Kayseri’de boşanma aşamasındaki eşini 18 yerinden bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık, “Ben ceza alsam da yakınlarım hakkımı savunacaktır” dedi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 18 yerinden bıçaklanan F.Ç., tutuklu yargılanan sanık A.Ç., sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Mahkemede olay anını anlatan müşteki F.Ç., “Eşimi aldatmadım bana iftira atıyor. Eşim Samsunludur. Evlenince “Samsun’a gidelim, orada yaşayalım” dedi. Ben kabul etmedim. Samsun’a gitmek için benim 15 bin liramı da gasp etti. Sonrasında boşanma davası açtım. İşe gitmek için evden çıktım, sokakta karşılaştık. Beni 18 yerimden bıçakladı. Daha önce de döverek çene kemiğimi kırdı” diye konuştu.

“Ben ceza alsam da yakınlarım hakkımı savunacaktır”

Mahkemeye 10 sayfalık savunma sunan tutuklu sanık A.Ç. de, “Telefonu bendeydi, onu getirdim. Boşanma davası açmış. Telefonunu beni aldattığını ispatlamak için almıştım. 2 defa kırdı, içindeki mesajlaşmaları falan okumamı engelledi. HTS kayıtlarını bu yüzden istedim. Eşim beni aldatıyordu, hatta ben kendisinin 6. eşiymişim bunu bile çok sonra öğrendim. Ben ceza alsam bile yakınlarım hakkımı savunacaktır” dedi.

Duruşma ertelendi

Sanık avukatı, karşı tarafın çeşitli sağlık kuruluşundan çelişkili raporlar aldığını kaydederek Adli Tıp Kurumundan sağlık raporu istenmesini talep etti. Mahkeme heyeti sanığın raporunun tekrar alınması yönündeki talebini reddetti. Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Olay

Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi’nde yaşayan F.Ç, 24 Aralık 2021’de, sokakta karşılaştığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki kocası A.Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. F.Ç. hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan A.Ç. ise tutuklanmıştı.