Samsun’da boşanma aşamasında olan çiftin yakınlarının karıştığı kavgada 2 kişi hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan gelin tarafı ile erkek tarafı arasında eşya alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu damadın eniştesi H.A. (47) 2 yerinden bıçaklanırken, diğer eniştesi F.M.K. (43) ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede de taraflar arasında arbede çıkarken, jandarma, polis ve hastanenin güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle olay büyümeden önledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.