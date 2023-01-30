Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla vurarak öldüren zanlı eşi Serdar Semiz adliyeye sevk edildi.
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Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla vurarak öldüren zanlı eşi Serdar Semiz adliyeye sevk edildi.
Turgut Reis Mahallesi, 514 Sokak’ta dün saat 00.30 sıralarında boşanma aşamasındaki Canan Semiz dün gece eşi Serdar Semiz tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürülmüştü. Polis ekiplerinin peşine düştüğü cinayet zanlısı koca ise kısa sürede yakalanarak gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri biten zanlı Serdar Semiz adliyeye sevk edildi.
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