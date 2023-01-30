Turgut Reis Mahallesi, 514 Sokak’ta dün saat 00.30 sıralarında boşanma aşamasındaki Canan Semiz dün gece eşi Serdar Semiz tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürülmüştü. Polis ekiplerinin peşine düştüğü cinayet zanlısı koca ise kısa sürede yakalanarak gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri biten zanlı Serdar Semiz adliyeye sevk edildi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir: “(HDP’nin) Davamıza müdahil olmaları bizi rahatsız etti”

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir: “(HDP’nin) Davamıza müdahil olmaları bizi rahatsız etti”

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