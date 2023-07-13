Mersin’de boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Murat Karaman, taraf avukatları ve Dilek Karaman’ın yakınları katıldı. Duruşmada konuşan sanık Karaman, eşini daha önce hiç tehdit etmediğini ve şiddet uygulamadığını iddia ederek, "Olayda kullandığım tabanca babamdan kalan tabancadır. Bahçeye gittiğim için yanıma almıştım. Eşim mesaj atıp geliyorum deyince bırakma zamanım olmadı. Mermi ağzında değildi. İsteyerek yapmadım" dedi.

Duruşmaya katılan yakınları da sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini söyleyerek, en ağır cezayı almasını istedi.Dosya hakkında mütalaasını veren savcı, sanığın ’kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığa ’kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet ayrıca sanığa ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 1 yıl hapis cezası uyguladı. Mahkeme, verilen cezada iyi hal indirimi uygulamadı.

Olayın geçmişi

Olay, 10 Eylül 2020 tarihinde merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman, doğum günü olması nedeniyle babasıyla kalan oğlu E.’yi almak için boşanmak üzere olduğu kocası M.K.’nin evine gitti. Genç kadın, komşusuyla birlikte gittiği evin önünde boşanma davaları devam eden kocası tarafından çıkan tartışma sonrası tabanca ile vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı M.K. ise suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.