Konya’da çocuklarını göremediğini iddia eden bir kişi boşandığı eşini iş yerinde bıçakla rehin aldı. Polisin 1 saat boyunca ikna edemediği şahıs çocuklarını görünce teslim olurken, rehin alınan kadın hastaneye kaldırıldı.

Konya’da çocuklarını göremediğini iddia eden bir kişi boşandığı eşini iş yerinde bıçakla rehin aldı. Polisin 1 saat boyunca ikna edemediği şahıs çocuklarını görünce teslim olurken, rehin alınan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.G., çocuklarını göremediği gerekçesiyle boşandığı eski eşi S.T.’nin çalıştığı iş yerine gitti. İkili arasında başlayan tartışma sırasında B.G., yanında bulunan bıçak ile S.T.’yi rehin aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin 1 saatlik ikna çabalarının ardından B.G., olay yerine getirilen 2 çocuğunu görmesi üzerine polise teslim oldu. Gözaltına alınan B.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, rehin alınan S.T. ise kontrol için hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.