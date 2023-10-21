Erzurum’un Palandöken ilçesinde eşinden boşanan şahıs, eşini ve birlikte yaşadığını düşündüğü kişiye bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, B.G. yaklaşık bir hafta önce eşi K.K.’dan boşandı. B.G. dün akşam saatlerinde eşinin evine gelerek önce eşi tartıştığı eşi K.K’yı ardından aynı binada oturan ve eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü O.Y.’yi bıçakla yaraladı. Bıçakla kendisini de yaralayan öfkeli koca B.G. olay yerinden kaçtı.

Yarılalar K.K. ve O.Y. 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri B.G’yi kısa süre sonra yakalayarak göz altına aldı. Polis olayın şüphelisi B.G. suç aletini evin yakınlarındaki mazgalın altına attığını belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaparken olayla ilgili tahkikat sürüyor.