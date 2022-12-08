Kayseri’de boşandığı eşi ve arkadaşını sokak ortasında kurşun yağdırarak yaralayan şahsın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede kendini savunan sanık, “Niyetim vurmak değildi” dedi.

Kayseri’de boşandığı eşi ve arkadaşını sokak ortasında kurşun yağdırarak yaralayan şahsın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede kendini savunan sanık, “Niyetim vurmak değildi” dedi.

Geçtiğimiz 25 Haziran’da Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, boşandığı eşi C.Ü. ile arkadaşı E.S.’yi bir süre takip eden C.Ö., yanında bulundurduğu silah ile ikiliye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği C.Ü. ve E.S. yaralanırken, olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsı kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yargılanmasına devam edildi

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müştekiler C.Ü. ve arkadaşı E.S., tutuklu sanık C.Ö. ile avukatı hazır bulundu. Mahkemede olay anını anlatan C.Ü., “C.Ö., uzaklaştırması olduğu için uzun süredir çocuğu görmüyordu. Karakola “çocuğumu göstermiyorlar” diye gitmiş. Beni karakoldan aradılar. Bende “çocuğu göstereceğim, dediğim yere gelsin” dedim. Arkadaşım E.S.’nin de ablasının evine yakın bir yerdi E.S. de benimle geldi. Çocuğu verdik. O sırada silahını çıkardı ve 3, E.S.’ye de 2 sefer ateş etti. Şikayetçi değilim” dedi. C.Ü.’nün arkadaşı E.S. de, şikayetçi olmadığını söyledi.

“Niyetim vurmak değildi”

Mahkemede kendini savunan tutuklu sanık C.Ö. ise, “Ben sadece korkutmak istedim. Niyetim vurmak değildi. Pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti sağlık raporu alınması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.