Manisa’nın Soma ilçesinde 3 yaşındaki kızının annesi olan boşandığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Manisa’nın Soma ilçesinde 3 yaşındaki kızının annesi olan boşandığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde evlenen ve ardından Soma’ya taşınan Emre S. (25) ile eşi Bahar Kırbaş (25), 2021 yılında boşandı. 3 yaşında bir kız çocukları olan çiftin bir süredir beraber yaşadıkları öğrenilirken, çift dün akşam henüz bilinmeyen bir sebeple Samsacı Mahallesi Laleli Sokak’taki evlerinde tartışmaya başladı. Emre S. boşandığı eski eşi Bahar Kırbaş’ı göğsünden bıçakladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan bir çocuk annesi Bahar Kırbaş, 112 Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi eski eş Emre S. ise olay yerinden cinayet aletiyle kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayete ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Emre S., Soma Adliyesine sevk edildi.