Çorum’da bir şahıs boşandığı eşi ile ailesini rehin aldı. Polis ekiplerinin ikna çalışmalarını sürüyor.

Çorum’da bir şahıs boşandığı eşi ile ailesini rehin aldı. Polis ekiplerinin ikna çalışmalarını sürüyor.

Olay, Çorum il merkezi Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi 54. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Y. isimli şahıs, akşam saatlerinde boşandığı eşinin evine gitti. İddialara göre, çocuklarını göstermediğini iddia ettiği eski eşiyle tartışmaya başlayan Mustafa Y., bir süre sonra evde bulunan eşi, iki çocuğu, baldızı ve kaynanasını tüfekle rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi alırken sokağı trafiğe kapattı. Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek bilgi aldı. Polis ekiplerinin yaptığı müzakereler sonucu Yılmaz, bir süre sonra çocukları, baldızı ve kaynanasını serbest bıraktı. Yılmaz, eşini evde rehin tutmaya devam ediyor.

Daha önce de berber dükkanındakileri rehin almıştı

Öte yandan Mustafa Y., daha önce de pompalı tüfekle girdiği berber dükkanında 4 kişiyi rehin almıştı. Yaklaşık 5 saat sonra rehineleri bırakarak polise teslim olan Mustafa Y., çocuklarını göremediğini iddia etmişti.