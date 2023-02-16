Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan bir vatandaş, boşta olan dairesini, 5 yıllığına kira almadan, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremden sağ olarak kurtulan Açık ailesine açtı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan bir vatandaş, boşta olan dairesini, 5 yıllığına kira almadan, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremden sağ olarak kurtulan Açık ailesine açtı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7’lik ve 7,6’lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. On binlerce insan hayatını kaybederken yüz bin civarında vatandaş da yaralandı. Depremzedelerin yaralarının sarılması için yoğun bir çalışma yürütülürken Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Mehmet Bal isimli vatandaş da boş olan dairesini 5 yıl boyunca kira almamak şartıyla İmam Açık ve ailesinin kullanımına açtı.

“Son anda merdivenlerden kendimizi sokağa attık”

Deprem anında yaşadıklarını anlatan İmam Açık (48), “Binanın sallanmasıyla kalkmam bir oldu, sobanın yanında zaten torunlarım yatıyordu. Bir bağırdım bir elimle sobayı tuttum, bir elimle torunları kucağıma alıp dışarı çıktım. Son anda merdivenlerden kendimizi sokağa attık” dedi.

Dışarıdayken çöken binaların olduğunu belirten Açık, “Çevremizde çöken binalar oldu o binalardan bir arkadaşımızı kurtardığım yer üç katlıydı kirişler çökmüştü duvarın arasına sıkışmıştı o soğukkanlılıkla evde makas vardı makası almamla demiri kesince el birliği ile abiyi çıkardık ama hanımı ve çocuğuna yardımcı olamadık” ifadelerini kullandı.

Açık, “Kahramanmaraş’tan Karabük’e gelme sebebimiz sonuçta ben orada kiracıyım ev gitti şuanda bir ev bulma lüksümüz yok. Çocuklarımızın riski vardı psikolojisi bozuldu kızımın çadırda kalıyorduk. Burada kızım vardı, baldızım vardı bacım onunla oturuyordu. Onların vesilesi ile aktarmalı olarak Ankara’ya geldik oradan da Karabük’e geldik. Burada Esentepe muhtarımız ve Mehmet abi, hayırseverler bize iş imkânı sağladılar, evlerini açtılar Allah razı olsun” diye konuştu.

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi Narlı beldesinde eşi ve çocukları ile birlikte yaşayan Beyazıt Kanlıkılınç, deprem anında çocuklarını tek katlı evinden dışarı çıkarttığını daha sonra babasını kurtarmaya gittiğini aktararak şunları söyledi:

“Babamlar inşaatta kalıyordu. Evleri inşaattı. Binaları yan yatmıştı. Onları çıkarttım. 3 katlı evleri var babamların, mutfağın balkonundan girdim ve yan yatan binadan onları kurtardım ve biz binadan çıktıktan sonra bina yıkıldı.”

Babasından kalma evini, depremzede Açık ailesinin kullanımına verdiğini ve hiçbir ücret talep etmediğini kaydeden Safranbolu Esentepe Mahallesi sakinlerinden Mehmet Bal ise “Bu evimi daha önceki depremde AFAD’a bildirdim. Deprem ya da başka bir afet sebebi ile gelebilecek olan vatandaşlarımıza 5 yıl boyunca karşılıksız verdiğimi belirttim. Mahalle muhtarımız Özlem Hanım bu aileyi getirdi. Mahallemizde 5 vatandaşa telefon açtık ve bu evin içini 5 saatte donattılar. İki günden beri uğraşıyoruz. Çağ Çelik haddehanesine gittik ve sağ olsunlar İmam Açık beye iş de bulduk, zaten kendisi çalışmak istediğini söyledi ve devletten bir şey beklemediğini devamlı devletten yardım alamayacağını belirtti. Şu an birlik beraberlik günü, şu an siyaset olmaz. Herkesin bir görüşü vardır ama şu anda bu vatandaşlarımıza sahip çıkmamız lazım. Vatandaşlarımıza sahip çıktığımız sürece Türkiye’nin sırtı yere gelmez. Burası babamdan bize kaldı, zaten boştu ve kendi imkânlarımızla vatandaşlarımıza verdik burayı, oturabildiği kadar otursunlar yeter ki gözyaşları dinsin” şeklinde konuştu.