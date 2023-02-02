Yangın yan binalara sıçramadan sıka sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yangın, Eskisaray Mahallesi 715 Sokakta bulunan kimsenin yaşamadığı toprak evde gece geç saatte çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Adıyaman’da boş toprak evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

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