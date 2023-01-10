Kahramanmaraş’ta bir süredir boş duran bina da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kahramanmaraş’ta bir süredir boş duran bina da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesindeki 4 katlı bir binada çıktı.Bir süredir boş olan binanın içerisinde elektrik kontağından çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gönderilen itfaiye ekipleri zamanında yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangın kısa süreliğine paniğe neden oldu.