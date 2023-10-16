Eskişehir’de şehir merkezinde bulunan boş bir arsa, kağıt toplayıcıların meskeni haline geldi.

Son yıllarda artan kağıt toplayıcılığı ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de artış gösterdi. Küçük çocuklu bir kağıt toplayıcı ailenin boş bir arsayı mesken haline getirmesi ise görenleri hayrete düştü. Ailenin, kent merkezinde bulunan ve her gün binlerce vatandaşın kullandığı yol kenarındaki arsaya topladıkları kağıtları depoladığı görüldü. Çevreden geçen vatandaşlar, kağıt toplayıcıların boş bırakılan arsayı evleri gibi kullanmaları karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, şehir merkezindeki bu görüntünün Eskişehir’e yakışmadığını belirtti.