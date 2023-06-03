Eskişehir’de gök gürültülü sağanak yağmur sonrasında oluşan metrelerce su birikintisi adeta göleti andırırken, park edilen araçlar suyun ortasında kaldı.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Delege Sokak’ta bulunan boş bir arazide, kentte etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonucunda metrelerce su birikintisi oluştu. Bölgeye park edilen 3 araç suyun ortasında kalırken, su birikintisinin yüksekliği araçların tekerleğine kadar geldi. Çevredeki vatandaşlar şoförlerin suyun içerisinde kalan araçlarını ayaklarını ıslatmadan almasının zor olacağı belirtirken, oluşan birikintinin büyüklüğü görenleri şaşırttı.