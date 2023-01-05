Antalya’nın Manavgat ilçesinde, sulama kanalı kıyısı ve tarım arazisinde en az 4 tane olmak üzere kesilmiş büyükbaş hayvanlara ait deri ve sakatatlar bulundu. Olay yerine gelen jandarma, Tarım İlçe Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra tutanak hazırlayarak deri ve sakatatları imha etti. Deri ve sakatatların, hırsızlar tarafından çalınan ya da kaçak şekilde kesimi yapılan hayvanlara ait olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, sulama kanalı kıyısı ve tarım arazisinde en az 4 tane olmak üzere kesilmiş büyükbaş hayvanlara ait deri ve sakatatlar bulundu. Olay yerine gelen jandarma, Tarım İlçe Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra tutanak hazırlayarak deri ve sakatatları imha etti. Deri ve sakatatların, hırsızlar tarafından çalınan ya da kaçak şekilde kesimi yapılan hayvanlara ait olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Aşağı Işıklar Mahallesi Ulualan mevkiinden gelen ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, sulama kanalı kenarında ve tarım arazisi içerisinde kesilmiş büyükbaş hayvanlara ait olduğu değerlendirilen deri ve sakatatlarla karşılaştı. Olay yerine Tarım İlçe Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi Zabıta ekiplerinin de çağrılmasıyla inceleme yapıldı. İnceleme sonrası bölgede şu ana kadar herhangi bir hayvan çalınma ihbarı olmaması nedeniyle, gerekli görüntüleme ve tutanağın hazırlanmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Deri ve sakatatlar, Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edilmek üzere bulunduğu yerden götürüldü.

Diğer taraftan, deri ve sakatatların çalınarak kesilen büyükbaş hayvanlara ya da sahibi tarafından kaçak olarak kesilen hayvanlara ait olabileceği belirtildi. Deri, sakatat ve kanlı brandaların, kesimin yapıldığı yerden toplu halde getirilerek kanal kenarına atıldığı, köpek ve diğer hayvanların bunları parçalayarak etrafa dağıttığı belirlendi.